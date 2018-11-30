شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "سعفان" يفتتح ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غدا السبت، فعاليات ملتقى التوظيفى الثانى الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة خاصة تجعلها قلعة صناعية على أرض مصر لما تنتجه وتصدره.

وتشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام، وكيميائى، وعمال إنتاج، ونساجين، ومندوبين مبيعات، ومحاسب، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف.

وأكد "سعفان" أن حل مشكلة البطالة يأتى بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدنى وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا، مشددا على أن الجهاز الإدارى للدولة متخم بالموظفين، والقطاع الخاص الآن يعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين طبى واجتماعي، فضلا عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.

وينظم الملتقى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، وأمانة العمال بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومجلس أمناء العاشر، اتحاد جمعيات المستثمرين المصرية ، بحضور محمد طه مدير المديرية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور أيمن رضا عبدالله أمين عام الجمعية، وأشرف الدوكار أمين العمال بحزب مستقبل وطن بالشرقية.