أخبار مصر | اكتمال النصاب القانوني وحضور حاشد في "عمومية الصيادلة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتمال النصاب القانوني وحضور حاشد في "عمومية الصيادلة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتمل قبل قليل النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، اليوم الجمعة، بعد حضور عدد كبير من الصيادلة من مختلف المحافظات لمقر انعقاد الجمعية العمومية بالأزبكية، ومن المنتظر أن يبدأ انعقاد الجمعية العمومية خلال دقائق فى الساعة الثانية ظهرًا.

وشهدت قاعة مقر الأزبكية ازدحامًا وحضورًا حاشدًا للصيادلة، وتسبب الزحام فى بعض المشاكل التنظيمية، وعدم توافر أماكن لجلوس بعض أعضاء النقابة، وهو ما دفع النقابة لمناشدة أعضاء لجنة النظام بالإسراع في تنظيم الوضع.

الجدير بالذكر أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، يكتمل بحضور 500 عضو، ومن المقرر أن تناقش الجمعية، ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وشهد محيط مقر النقابة بالازبكية تواجدا أمنيًا مكثفا بعد صدور تعليمات مشددة من وزير الداخلية بانعقاد الجمعية للصيادلة فى مكانها بالازبكية، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزي لتأمين الحضور، والمقر من الخارج، بالاضافة الى وجود أفراد أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل.