أخبار مصر | غدًا.. لقاء يجمع مكرم محمد بوزير الإعلام السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. لقاء يجمع مكرم محمد بوزير الإعلام السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا السبت، وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة؛ لتفعيل بروتوكولات التعاون الإعلامية المُوقعة بين البلدين.

وتهدف البروتوكولات إلى التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين، ووقف الهجوم الإعلامي حول عدد من القضايا.

وقال جمال شوقي شاروبيم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، في تصريحان صحفية، إن البروتوكولات المُشتركة بين البلدين تضع قواعد للتغطية الإعلامية، والتي لن تخرج عن المعايير والأكواد التي أُقرت من جانب المجلس في شأن تغطية القضايا العربية.