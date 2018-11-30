كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تشارك في ماراثون لمناهضة العنف ضد المرأة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقد قامت وزارة التضامن خلال هذا الماراثون بالتوعية بالمخاطر والعنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمعات والخدمات التي تقدمها مراكز استضافة المرأة المعنفة التابعة للوزارة والتي تعد احد آليات الوزارة للاهتمام بهذا الملف حيث تستهدف هذه المراكز السيدات الاتي تعرضن لاي نوع من انواع العنف نتج عنه خروجها من المنزل وتقوم المراكز باستضافتها والتعامل معها وتأهيلها واعادة دمجها في المجتمع مرة أخرى حيث تقدم لها المشورة اللازمة اجتماعيًا ونفسيًا وقانونيًا من خلال اخصائيين مؤهلين او من خلال التوعية الخارجية في الجمعيات الاهلية والقوافل واللقاءات الجماهيرية.كما تم توزيع ١٥٠٠ فلاير توضح اهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة المعنفه وشارك الوزارة في لقاءات ومناقشات علي هامش الماراثون لشرح هذه الخدمات.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن قد اضاءت مبانيها باللون البرتقالي لمدة يومين في اطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | "التضامن" تشارك في ماراثون لمناهضة العنف ضد المرأة (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .