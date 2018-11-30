أخبار مصر | "التضامن" تشارك في ماراثون لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تشارك في ماراثون لمناهضة العنف ضد المرأة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت اليوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكايرورانرز وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة في فعاليات الماراثون الذي تم تنظيمه اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك ضمن الفعاليات التي تستمر هذا العام لمدة 16 يوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام.

وقد قامت وزارة التضامن خلال هذا الماراثون بالتوعية بالمخاطر والعنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمعات والخدمات التي تقدمها مراكز استضافة المرأة المعنفة التابعة للوزارة والتي تعد احد آليات الوزارة للاهتمام بهذا الملف حيث تستهدف هذه المراكز السيدات الاتي تعرضن لاي نوع من انواع العنف نتج عنه خروجها من المنزل وتقوم المراكز باستضافتها والتعامل معها وتأهيلها واعادة دمجها في المجتمع مرة أخرى حيث تقدم لها المشورة اللازمة اجتماعيًا ونفسيًا وقانونيًا من خلال اخصائيين مؤهلين او من خلال التوعية الخارجية في الجمعيات الاهلية والقوافل واللقاءات الجماهيرية.كما تم توزيع ١٥٠٠ فلاير توضح اهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة المعنفه وشارك الوزارة في لقاءات ومناقشات علي هامش الماراثون لشرح هذه الخدمات.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن قد اضاءت مبانيها باللون البرتقالي لمدة يومين في اطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.