أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي: "إيديكس 2018" فرصة لعقد صفقات تسليح جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي: "إيديكس 2018" فرصة لعقد صفقات تسليح جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، خلال وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2018" إن المعرض سيعقد كل عامين، وعلي الرغم من أنها المرة الأولى لمصر لعمل معرض السلاح، إلا أن القياظة السياسية وجهت بضرورة تجهيزه ليخرج عملاقا أسوة بالدول العظمى.

وأشار "العصار" إلى أن المعرض يتيح لمصر عقد صفقات تسليح جديدة مع الشركات العارضة والزائرة وكذلك التعرض على أحدث النظم التسليحية والتي وصلت لها تلك الدول والشركات المشاركة بالمعرض.