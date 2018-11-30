أخبار مصر | رئيس هيئة التسليح: الولايات المتحدة تشارك بـ42 شركة في معرضة "إيديكس 2018"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة التسليح: الولايات المتحدة تشارك بـ42 شركة في معرضة "إيديكس 2018" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، إن مصر سيكون لها جناح واحد في المعرض، يضم منتجات الإنتاج الحربي وهيئة التسليح والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، وسيعرض فيها أحدث الأسلحة التي يتم إنتاجها بأيدٍ مصرية على أعلى مستوى من الكفاءة والتطور.

وتابع في تصريحات له اليوم، أنه تشارك في المعرض كبرى الدول العالمية في مجال التصنيع العسكري، حيث تشارك الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 42 شركة كما تشارك روسيا والصين وفرنسا إلى جانب دول عربية مثل السعودية والإمارات والسودان ولبنان وغيرهم من الدول العربية الشقيقة.