أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي: 10 وزراء دفاع يشاركون في معرض إيديكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي: 10 وزراء دفاع يشاركون في معرض إيديكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس والذي يقام على أرض مصر فى الفترة من 3:5 ديسمبر أن هناك 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و7 وزراء انتاج حربي أكدوا حضورهم لفاعليات معرض الصناعات الدفاعية انديكس والذي سيقام في ارض المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس برعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف "العصار" خلال المؤتمر الصحفي أن هناك أكثر من 56 دعوة لقادة عسكريين على مستوى العالم وسيشارك بالمعرض ما يزيد عن 373 شركة متخصصة فى الصناعات الدفاعية.