أخبار مصر | "العصار": تنسيق كامل بالحكومة للخروج بمعرض إيديكس بشكل لائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار": تنسيق كامل بالحكومة للخروج بمعرض إيديكس بشكل لائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي نسقت مع كافة الوزارات المعنية للخروج بمعرض إيديكس على أعلى مستوى بشكل مشرف حيث نسقت مع وزارة الداخلية والكهرباء والصحة والمواصلات والنقل والمحافظة القاهرة إلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز المخابرات العامة. وأضاف "العصار"، أن وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد يتابعان بنفسيهما تفاصيل المعرض وخطوات التجهيز للخروج بالمؤتمر بشكل مشرف أمام الدول المشاركة.

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