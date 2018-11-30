أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل معرض "إيديكس 2018" الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل معرض "إيديكس 2018" الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت القوات المسلحة، مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن فعاليات المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX – 2018) والذي يعقد فى مصر لأول مرة وستجري فعالياته خلال المدة من 3 - 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشارك في المؤتمر، اللواء دكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أ ح طارق سعد زغلول، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، واللواء دكتور طه بدوي، رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، وتوماس جونت، رئيس شركة كلاريون بمنطقة الشرق الأوسط.

وبدأ المؤتمر بكلمة اللواء دكتور محمد العصار أكد فيها أن القيادة السياسية تولي إهتماماً ودعما كبيرا لهذا المعرض ليكون حدث عالمي بارز بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، موضحا أن هناك تنسيق تام بين كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لخروج المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانه مصر الدولية والعالمية.

وأشار إلى أن المعرض يعقد بمشاركة أكثر من 373 شركة عارضة يمثلون 41 دولة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى حضور العديد من الوفود الرسمية لوزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء الإنتاج الحربى من مختلف الدول، ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 زائر من كبار العسكريين والمصنعين للمعدات الدفاعية على مدار الثلاثة أيام المقام بها المعرض.

وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء العالمية من قبل المسئولين عن المعرض لتوضيح كافه الاستفسارات.

وحضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية.