مصر | انتشار أمني بالمنطقة الأثرية استعدادا لاستقبال 5 وزراء لـ'عمر حجازي'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار أمني بالمنطقة الأثرية استعدادا لاستقبال 5 وزراء لـ'عمر حجازي' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل المنطقة الأثرية اليوم الجمعة المغامر عمر حجازي، متحدي الإعاقة، القادم سيرا بالدراجة الهوائية من مدينة طابا، وصولا لمحافظة الجيزة، بساق مبتورة، في رحلة استغرقت 10 أيام، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة في مصر.

ومن المقرر أن يكون في استقباله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ووزير السياحة والآثار.

وكثفت شرطة السياحة والأثار بالجيزة، تواجدها بمداخل ومخارج المنطقة الأثرية، وشدد العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على ضباط وأفراد شرطة السياحة باليقظة التامة، خلال استقباله تحسبًا لحدوث أيه أعمال شغب، أو خروج عن القانون.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن عمر حجازي سوف يصل المنطقة الأثرية، الساعة الثانية مساء اليوم الجمعة.