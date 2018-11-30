مصر | ضبط 1743 مخالفة مرورية خلال حملات على طرق ومحاور بالجيرة أمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 1743 مخالفة مرورية خلال حملات على طرق ومحاور بالجيرة أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة، حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت جهود الحملة التي شارك فيها ضباط مرور ومباحث الجيزة، واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية بدوائر الأقسام، ومواقف الأقاليم والمواقف العشوائية والطرق الصحراوية والزراعية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن رصد العديد من المخالفات، بينها 1743 نموذج 125 مرور، 1670 انتظارا خاطئا، 272 مخالفة سير دون رخص قيادة أو تسيير، 70 تجاوز سرعة "رادار"، 26 مخالفة زجاج وفاميه، 1743 مخالفة متنوعة.