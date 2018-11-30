شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط 123 طن أسماك ودواجن ولحوم فاسدة بـ21 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا عن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم من 10 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر الجاري، حيث بلغت إجمالي المضبوطات 123 طن أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون في 21 محافظة.

وقالت «محرز»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إنه تم تحرير٥٦٣ محضرا في حملات التفتيش على اللحوم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والسويس وبني سويف وأسيوط والإسماعيلية وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة في التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الأدمي والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم.

وأضافت أنه تم ضبط ٩٧ طن و١٩٣ كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير ٣١٣ محضرا للمخالفين بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة، فضلا عن سحب عينات ٢ طن و٩٧٥ كجم بعدد ٢ محضر بمحافظة الدقهلية لمضبوطات أسماك مدخنة رنجة ومحافظة البحر الأحمر لمضبوطات مصنعات لحوم، وضبط ٢٣ طنا و٣٨٢ كجم مضبوطات بعدد ٢٤٨ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالفة للقوانين، وقرارات ومضبوطات مجهولة المصدر.

لحوم فاسدة‬

لحوم فاسدة‬