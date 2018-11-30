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شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يعلق على فستان رانيا يوسف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس، من كثرة التغريدات حول إطلالة الفنانة رانيا يوسف، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 40، بعدما فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بإطلالة جديدة وغريبة في حفل الختام، حيث ارتدت فستانا أشبه بالمايوه الكات وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره.
وكتب «ساويرس» في حسابه الشخصي على «تويتر»: «مكانش فستان ده بتاع رانيا يوسف خلاص التايم لاينً اتحجز، صحوني لما فلسطين تبقى دولة وترامب يتصالح مع الصين وكوريا الشمالية... والأهلى ياخد الدوري».
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