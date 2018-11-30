شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف من منصبه بسبب «إيحاءات جنسية» (تفاصييل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عزل عضو هئية تدريس بكلية الخدمة الاجتماعية من منصبه مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكأفاة لما هو منسوب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات تمس كرامة ومكانة عضو هيئة التدريس.

وكشف قرار رئيس الجامعة، والتحقيقات التي أجريت مع الدكتور«أ.ع.ق»، المدرس بكلية الخدمة الاجتماعية، قيامه بطلب هدايا وعطايا مادية من الطلاب والتي تعددت ما بين طلب شراء طابعة وتصليح هاتف وغيرها على النحو المبين من التحقيقات من خلال مذكرات الطلبة والتلفظ بعبارات غير سوية وغير لائقة وتتضمن إيحاءات جنسية وفقا لما جاء بمذكرتين لطالبيتن بالكلية.

وكان رئيس الجامعة قد أحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس التاديب في الدعوى رقم 1 لسنة 2018، وانتهى مجلس التأديب إلى عزله من وظيفته في جلسته التي عقدت مؤخرا وألزمت رئيس الجامعة بتنفيذ قرارها.