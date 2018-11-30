شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن البحيرة»: 14 منفذًا لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، بإقامة 14 منفذًا لبيع وتوفير الخضروات والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار مبادرة وزارة الداخلية «كلنا واحد»، وتكليف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لأجهزة الوزارة بالمشاركة المجتمعية الإيجابية للتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء وتوفير السلع لهم بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق المحلية.

وقامت المديرية بافتتاح عدد 14 منفذا ثابتًا لبيع الفاكهة والخضروات، منها 5 فى مدينة دمنهور، ومنفذين فى مدينة بدر، ومفذين فى مدينة إيتاى البارود، ومنفذ فى كل من مدن أبو حمص ورشيد وإدكو وكفر الدوار والنوبارية، وتهدف تلك المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضه تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبه تتراوح بين 20 إلى 30%، وتعمل المديرية حاليًا على زيادة المنافذ الثابته والسيارات المتحركه خلال الفترة المقبلة لتلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع.

«أمن البحيرة» تفتح 14 منفذًا لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

«أمن البحيرة» تفتح 14 منفذًا لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

«أمن البحيرة» تفتح 14 منفذًا لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة