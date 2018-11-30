شكرا لقرائتكم خبر عن بطاركة الشرق الكاثوليك يختتمون أعمال مؤتمرهم الـ26 ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، أعمال مؤتمره السادس والعشرين المنعقد في مقر البطريركية الكلدانية في العاصمة العراقية بغداد العراق بقداس إحتفالي أقيم في كاتدرائية مار يوسف بحضور البطريرك مار لويس روفائيل ساكو ولفيف من المطارنة، والسفير البابوى في بغداد والأردن المطران البيرتو اورتيغا مارتين.

وقال البطريرك مار لويس روفائيل ساكو، :"إن وجود بطاركة الشرق الكاثوليك بيننا لهو تعزية وبركة كبيرتين لنا لا بل هو تضامن مع كل المكون المسيحي ورسالة لكل العراقيين، ولمسنا نحن البطاركة نية واضحة متجانسة عند الرؤساء في وضع خطة وتغيير في الكثير من القضايا التي تعزز المواطنة وترسخ أسس مبدأ المساواة والعيش الكريم".

من جهته، شكر البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الله الذي ساعد العراق على تخطى وقود الشر، هذه القوى التى اضمحلت بفضل صلوات المسيحيين والمسلمين ودماء الشهداء والدموع التى ذرفت.

من جانبه، اعتبر البطريرك إبراهيم إسحاق سدراكان، مؤتمر أعمال مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السادس والعشرين بمثابة حج إلى العراق، هذا البلد بكل مكوناته واراضيه وقراه يشبه الأراضي المقدسة، مؤكدا ان المؤتمر انتهى لكن التضامن مع الشعب العراقي وحضارته وثقافته لم ينته والعراق سيعود افضل مما كان.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر عرضا لأبرز الأعمال التي تناولها بطاركة الشرق الكاثوليك والقضايا والشؤون الكنسية والوطنية التي تهم الشرق الأوسط منها ما يتعلق بالشباب في العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، مصر بحيث كان هناك تشديد على ضرورة اقتلاع الفكر الداعشى الظلامى من النفوس والخطابات والطلب من المسؤولين فى العراق العمل يدا بيد لنهضة البلد وتطوره.

وبحسب البيان الختامى، قرر بطاركة الشرق الكاثوليك عقد مؤتمرهم المقبل في بطريركية الأقباط الكاثوليك في مصر تحت عنوان" الإعلام في خدمة الإنجيل".

وفي الختام، جدد بطاركة الشرق الكاثوليك مشاعر المحبة الأبوية وعواطف التضامن والتعاضد مع ابناءهم في الشرق الذين يؤدون الشهادة للرب يسوع وسط عالم مضطرب تتلاطمه الأمواج العاتية مهددة وجودهم.