شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى" تنظم ورشة عمل لمكافحة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم قطاع التنمية والخدمات برئاسة محمد محمود، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، أمس الخميس فعاليات ورشة عمل بعنوان: "الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" ، وذلك ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل.

من جانبها، أوضحت أشجان عبد الكريم، أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم الدولة لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مشيرة إلى الجهود التى اتخذتها الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة.

وتناولت فعاليات الورشة دورالمجلس القومي للمرأة في تمثيل المرأة في المحافل الدولية والإقليمية، والتنسيق بين العديد من مؤسسات الدولة الحكومية والغير الحكومية في القضايا التي تهم المرأة؛ لتحقيق تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، وتبني بعض القضايا القومية من خلال الأجهزة التنفيذية للدولة كقضايا التعليم ومحو الأمية، تحقيقًا لإستراتيجية الدولة 2030 .

من جانبه، أوضح أ.خالد فاروق، مدير عام الشئون الادارية بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك أنواع مختلفة من العنف الذي تتعرض له المرأة، مضيفًا أن المجلس القومى للمرأة يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة من خلال تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، ومنع أي شكل من أشكال التميز ضدها المرأة، مشيرًا إلي الجهود التي اتخذتها الدولة لمكافحة العنف ضد، والتى أقرها دستور مصر 2014 الذي يكفل الفرص المتساوية، ويمنع التمييز، وكذا إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المراة في عام 2015 بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، كما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة.