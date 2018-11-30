شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إقالة مراسل شبكة CNN بعد دعوته لمقاطعة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إنه تمت إقالة مراسل شبكة CNN الأمريكية بعد دعوته لمقاطعة إسرائيل. وأضافت أنه تم طرد المراسل "مارك هيل" من وظيفته بعد أن دعا فى كلمته فى الأمم المتحدة العالم لمقاطعة إسرائيل، صارخاً: "فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

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