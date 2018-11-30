شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق ماراثون الجرى بالقاهرة للإعلان عن حملة "فيروس سى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنطلق مارثون الجرى الذى تنظمه محافظة القاهرة بمشاركة اللواء خالد عبد العال، محافظ االقاهرة والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وعدد من نواب البرلمان، ونواب محافظ القاهرة وقيادات المحافظة ومئات الشباب، وذلك من أمام ديوان عام محافظة القاهرة بميدان عابدين، والذى تنظمه المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي " 100 مليون صحة "، حيث من المقرر أن يجوب الماراثون شوارع القاهرة الخديوية حتي ميدان التحرير.

ويشارك فى الماراثون مئات الأطفال الذين ارتدوا الأعلام المصرية، كما ارتدى أطفال آخرون ملابس الجيش والشرطة، بالإضافة إلى مشاركة أتوبيس بدورين مكشوف علق عليه إعلانات لحملة القضاء على فيروس سى، وفرق للتنورة، كما أذاعوا الأغانى الوطنية.

وكشف محافظ القاهرة، أن الماراثون يأتى ضمن الحملة الدعائية لتعريف المواطنين بأهمية التفاعل مع حملة فيروس سي وإجراء الفحص، مؤكدا أن كافة الأحياء بدأت حملة إعلامية علي مواقعها الالكترونية وصفحات رؤساء الأحياء، وإعلانات الشوارع، لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة فيروس سي في الحفاظ على صحتهم وتعريفهم بأماكن عمل التحاليل، والتى تقدم كل خدماتها بالمجان، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين فى كافة أنحاء العاصمة، لافتا إلى توافر كافة أدوات اختبار فيروس سى و تحليل نسبة السكر بالدم وقياس ضغط الدم وقياس الطول و الوزن و تحديد مؤشر كتلة الجسم.

وتبدأ الحملة فعاليتها بالقاهرة غدا السبت، وتمتد لمدة 3 شهور ضمن المرحلة الثانية، والتي تشارك فيها 11 محافظة .