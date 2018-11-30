مصر | مباحث التموين تضبط 700 كيلو سجق فاسد بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث التموين تضبط 700 كيلو سجق فاسد بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 14 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، 12 إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 عدم حمل شهادة صحية، 9 انتاج خبز ناقص الوزن، 8 عدم وجود قاعدة بيانات، 16 بيع بازيد من السعر الرسمي، غش تجارى ( سجق ) غير صالح للاستهلاك الأدمي بإجمالي وزن 700 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.