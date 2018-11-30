مصر | تحرير 544 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 544 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1641 مخالفة انتظار خاطئ، 102 بدون قيادة، 119 بدون تسيير، 544 متنوع، 2005 نـمــوذج 125، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.