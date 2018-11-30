مصر | رفع 273 حالة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 273 حالة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 11 بائع متجول، 2 خيال وجمال، وتنفيذ 5 حكم جزئي، 7 غرامات، ورفع 273 حالة اشغال طريق" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.