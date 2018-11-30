مصر | ضبط عاطلين حال شروعهما في سرقة توك توك بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين حال شروعهما في سرقة توك توك بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين حال شروعهما في سرقة توك توك بدائرة مركز الحوامدية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية من الأهالي بتمكنهم من ضبط شخصين حال شروعهما في سرقة توك توك، من قائده بالإكراه.

وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم وتبين أنهما عاطلين وبمواجهتهما اقرا يمحاولتهما سرقة التوك توك بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.