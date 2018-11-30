أخبار مصر | إحباط محاولة تهريب 81 كيلو هيروين على الحدود الجنوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 81 كيلو هيروين على الحدود الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع قوات المنطقة الجنوبية العسكرية من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود الجنوبية وضبط فرد يقود عربة عثر بداخلها على عدد ( 3 ) جوال بداخلهم عدد ( 70 ) لفافة تقدر بحوالى (81) كجم من مادة الهيروين المخدر .

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ضد عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية .