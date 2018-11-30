أخبار مصر | وفد من نقابة العلميين يزور محطة كهرباء دمنهور

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قام الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، برفقه وفد من المركز العلمى للصيانة والتدريب برئاسة الدكتور محمد الجندى بزياره محطه كهرباء دمنهور، وذلك فى إطار خطة نقابة المهن العلمية لدعم الاقتصاد المصرى من خلال برنامج ادخال كافة الأجهزة والمعدات المعطلة الى العمل والتى يقدر ثمنها بحوالي ٣٠ مليار جنيه مصرىِ.
وقام نقيب العلميين بجولة داخل المحطة وكذلك معامل شركه الكهرباء للكشف وإصلاح بعض الاجهزه المعطله.
وأكد المهندس أشرف عشبة رئيس قطاع المحطات، أن الهدف القومى الذى تقوم به نقابة العلميين من خلال المركز العلمى وأنه سينقل الفكرة إلى رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج الكهرباء.
وأثنى على العلميين واداؤهم فى كافة مجالات العمل سواء داخل شركات الكهرباء وغيرها.
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