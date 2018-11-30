أخبار مصر | بدء توافد الصيادلة للتسجيل في عموميتهم بالإزبكية وسط تواجد أمني مكثف‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء توافد الصيادلة للتسجيل في عموميتهم بالإزبكية وسط تواجد أمني مكثف‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، توافد الصيادلة لحضور الجمعية العمومية العادية، تحت شعار "قرار مهنتك في ايدك"، بمقر الإزبكية؛ لمناقشة ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وشهد محيط مقر النقابة بالازبكية تواجدا أمنيًا مكثفا بعد صدور تعليمات مشددة من وزير الداخلية بانعقاد الجمعية للصيادلة فى مكانها بالازبكية، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزي لتأمين الحضور، والمقر من الخارج، بالاضافة الى وجود أفراد أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل.

وتم تجهيز المكان بشاشات عرض كبيرة ووضع أكثر من ٧٥٠ مقعدا "كرسي" بمعدل ٢٥٠ كرسيًا فى كل دور خارج القاعة لاستيعاب الحضور.

وكان النقيب العام للصيادلة قد اطلق إسم الشهيد الصيدلى أحمد طه، علي الجمعية العمومية التى تنعقد غدا الجمعة، وسوف تكريم والد ووالدة واخت الشهيد.