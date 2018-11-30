أخبار مصر | "قومي المرأة" يشكر السيسي على دعمه لبطلات مصر في الألعاب الرياضية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة" يشكر السيسي على دعمه لبطلات مصر في الألعاب الرياضية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضوات واعضائه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه ومساندته الدائمة لبطلات مصر في جميع الالعاب الرياضية، وحرصه على تشجيعه لهن لما يحققنه من انجازات رياضية متميزه سواء على المستوى الاقليمي والدولى.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بالإهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لأبطال وبطلات مصر وحرصه على تكريمه لهم، وتوجيهاته برعاية ودعم الابطال الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا لضمان استمرارهم فى تحقيق المزيد من البطولات ، مؤكدة ان مصر قادرة على صناعة الابطال والبطلات ، والحصول على بطولات عالمية وحصد مراكز متقدمة في مختلف الالعاب الرياضية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيس قد استقبل كل من المنتخب الوطنى الحاصل على بطولة العالم للفرق الاسكواش ، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالاولمبياد الخاص .