أخبار مصر | "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم: سقوط أمطار غزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم: سقوط أمطار غزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، من احتمالية سقوط أمطار غزير على القاهرة والسواحل الشمالية، وشدد على المواطنين، أخذ حذرهم بسبب تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وناشد السائقين، تهدئة السرعة حتى زوال الشبورة؛ وأخذ الحيطة والحذر بسبب زيادة وسرعة نشاط الرياح اليوم وهطول الأمطار.
وصرح الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، بأن سرعة الرياح اليوم الجمعة تزيد عن معدلاتها الطبيعية، وتتركز عند المناطق الصحراوية، حيث إن الرياح أغلبها اليوم جنوبية غربية.
وتوقع "شاهين" سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، ونصح المواطنين بارتدار ملابس الشتاء الثقيلة.
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