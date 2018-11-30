شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" بـ 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا السبت، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية، حيث يستهدف الفحص 20 مليون مواطن فى 11 محافظة.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن الإصابة بفيروس سى والأمراض غير المعدية ستبدأ حتى 28 فبراير 2019، وتشمل محافظات: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

وقالت وزيرة الصحة والسكان لــ ”الخليج 365”، إن المرحلة الثانية تستهدف ما يقرب من 20 مليون مواطن فى الــــ 11 محافظة وتابعت:"هناك توجيهات بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية بكل محافظة"، مؤكدة أن التعاون هو سر نجاح المرحلة الأولى بالمحافظات الـ9.

وشددت على ضرورة الاستفادة من تجربة المرحلة الأولى، ومعرفة الأساليب التى من خلالها تم التغلب على جميع التحديات التى واجهتها على أرض الواقع خلال خطة التنفيذ، لافتة إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير فى نجاح المرحلة الثانية وتحقيق نتائج أكثر من المرحلة الأولى أيضا.