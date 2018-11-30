شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة فى شوارع القاهرة والجيزة وإصلاح بكوبرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الطرق والميادين الرئيسية، صباح اليوم الجمعة، بمحافظتى القاهرة والجيزة، سيولة بحركة المرور، وتواجد لرجال شرطة المرور فى الشوارع والميادين ، لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكبارى والطرق، وسحب أى كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وبدأت إدارة مرور الجيزة، فى إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة، لمدة 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية، ويجرى خلال اﻷعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، بدء من الساعة 12 ليلاً حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

وستكون تلك اﻷعمال فى صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

وشهدت حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سيولة مرورية، مع انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وسيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وللمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها فى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور وشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما انتظمت الحركة بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات، حتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، ودخول المواطنين إلى الحدائق العامة والمتنزهات.