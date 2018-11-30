شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط الجزار المتهم بطعن طبيب بيطري في دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط أحد الجزارين المتهم بالإعتداء على طبيب بيطري في مجزر دمنهور أثناء ممارسة عمله بسبب محضر حرره المصاب، وجاري محاولة ضبط شقيقه بتهمة التحريض على الاعتداء على الطبيب.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث، بوجود بلاغ من سالم شعبان، طبيب بيطري بمجرز دمنهور، بتعدي «هـ .أ» 40 سنة، جزار، عليه أثناء ممارسة مهام عمله بمجزر دمنهور، كما اتهم شقيق الجزار بالتحريض على الإعتداء عليه.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول واعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها في أحد المجاري المائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الثاني الهارب.

وقال الدكتور حسني عباسي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، إنه تم إيقاف الجزار المعتدي لمدة شهر من جانب المديرية طبقًا للقانون، وتم إعداد مذكرة تفصيلية ومخاطبة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لمنع المذكور من دخول المجزر لمدة سنة تمهيدا لايقافه نهائيًا وذلك طبقا للقانون .

وأوضح شرف الدين فيصل، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن المتهم طعن الطبيب في بطنه بسكين مما أدى لإصابته بجرح في البطن بطول 20 سم، وتدخل الموجودين في المجرز محل عمله لمنعه من استكمال الإعتداء عليه، مؤكدًا أن النقابة العامة لن تترك حق زميلهم المعتدى عليه، وأن مجلس النقابة بالكامل يدعم الزميل المعتدى عليه في الأزمة.