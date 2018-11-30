شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن ضبط 2848 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظور تداولها خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 20 نوفمبر الحالي، بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بلغت حوالي 2848 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام والسعات ومحظورة تداولها.

وبحسب التقرير، تمت عمليات ضبط العبوات المغشوشة والمحظور تداولها بالأسواق خلال المرور على 1682 محل، منها 911 محلا غير مرخص، و93 محلا تحت التراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة، وتحرير المحاضر اللازمة بكافة المخالفات ولجميع المخالفين على مستوى محافظات الجمهورية، وإحالتها لجهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها، والتي قد تضر بالانتاج الزراعي وصحة المواطنين، مع ضبط أي مخالفات وتحويلها لجهات التحقيق، وعدم التهاون مع المخالفين باي شكل من الاشكال.

ومن جهته قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان عمليات التفتيش والرقابة والمتابعة تتم بالتنسيق بين لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وقسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات، فضلا عن أقسام الرقابة بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لافتا إلى ان تلك الحملات من شأنها السيطرة على أسواق بيع وتداول المبيدات ومن ثم خفض نسبة عمليات الغش في المبيدات، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، وضمان انتاج زراعي آمن للمصريين.