شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (81) كجم هيروين على الاتجاه الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع قوات المنطقة الجنوبية العسكرية من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود الجنوبية، وضبط فرد يقود عربة عثر بداخلها على عدد ( 3 ) جوال بداخلهم عدد ( 70 ) لفافة تقدر بحوالى (81) كجم من مادة الهيروين المخدر .
هذا وتواصل قوات حرس الحدود، جهودها فى تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ضد عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية، والعناصر الإرهابية.
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