مصر | التحقيق في واقعة استيلاء محاسب على 5 ملايين جنيه من الأهالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة استيلاء محاسب على 5 ملايين جنيه من الأهالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى العميد ضياء فاروق، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظف بإحدى شركات البترول و6 آخرين، بتضررهم من رجب م. أ، 45 سنة، محاسب بشركة ملابس جاهزة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، لقيامه بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال توريد وتجارة الماشية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بذلك أو رد تلك المبالغ.
ومن خلال جمع المعلومات، وإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بعدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة.
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