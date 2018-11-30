مصر | حبس عاطل لحيازته كيلو ونصف استروكس في الوراق

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أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كيلو ونصف ممخدر الاستروكس، داخل مسكنه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم هاني مندور رئیس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، مفادها قيام فتحي.ا.ف. ر، 27 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم، السابق إتهامه في قضيتان (سلاح أبيض، مخدرات) آخرهم مخدرات بمزاولة نشاطًا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من الشقه سكنه وكرًا لتصنيع وتجهيز وتعبئة مادة الاستروكس المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 6 كيس يحوى مادة الأستروكس المخدر وزنت حوالى 1500 جرام، 6 زجاجه تحوى مادة الأسيتون، كيس يحوى مادة الكيتامين الخام لتصنيع الأستروكس وزنت حوالى 250 جرام، 925 جنية مصري، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته لمادة الأستروكس بقصد الإتجار وباقى المضبوطات لتصنيعها والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل ترويجها.

وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

