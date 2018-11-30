مصر | حبس عاطل لحيازته 10 فرش حشيش بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لحيازته 10 فرش حشيش بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة حبس عاطل، أربعة أيام، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 10 فرش حشيش وسلاحين ناريين، كما قررت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام هاني. ي. ع، 31 سنة، عاطل، مقيم بدائرة القسم السابق إتهامة في قضية مخدرات بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال المواد المخدرة متخذا من الشقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وأمكن ضبطه بمسكنة وبحوزتة بندقية خرطوش، 12 طلقات من ذات العيار، طبنجه معدلة عيام 9 مم، 10 فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالى كيلو ونصف، هاتف محمول، 1250 جنيها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها، وتم تقنين الإجراءات حياله بإخطار مدير أمن الجيزة.

