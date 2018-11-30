شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقّع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلاً.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلي مدينتي حلايب وشلاتين.

فيما تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتتأرجح حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «16- 22»، إسكندرية «15 – 21»، قنا «14 – 25»، الأقصر 14- 26، أسوان «15 – 27».