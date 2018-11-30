شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تؤكد توفير "فيتامين أ" للأمهات والأطفال بوحدات الرعاية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير كبسولات فيتامين "أ" للأمهات والأطفال بالوحدات الصحية، من خلال البرنامج القومى لرعاية الأطفال والأمهات من نقص فيتامين "أ".
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة، أنه يتم إمداد الأطفال أقل من عامين بكبسولات فيتامين "أ" و تعطى كبسولة واحدة للأطفال فى سن 9 شهور فى جلسة التطعيم، كما تعطى كبسولتان للأطفال فى سن 18 شهرًا فى جلسة التطعيم.
وتابع المصدر، أنه يجرى إعطاء الأم الوالدة كبسولة من فيتامين "أ" الحمراء (200.000 وحدة دولية) خلال الأربع أسابيع الأولى من الولادة، وذلك لحماية الأم من مضاعفات نقص فيتامين "أ" ولزيادة معدل فيتامين "أ" فى لبن الأم وبذلك يتم تغطية احتياجات الطفل خلال الستة أشهر الأولى.
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