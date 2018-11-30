شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع مئات المواطنين أمام محافظة القاهرة للمشاركة فى ماراثون للجرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع المئات من المواطنين أمام ديوان عام محافظة القاهرة بميدان عابدين، استعداداً للمشاركة فى ماراثون الجرى الذى سينطلق بعد قليل بشوارع القاهرة الخديوية حتى ميدان التحرير، والذى تنظيمه المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى "100 مليون صحة".

وارتدى مئات الأطفال الأعلام المصرية، كما ارتدى أطفال آخرون ملابس الجيش والشرطة، بالإضافة إلى مشاركة أتوبيس مكشوف علقوا عليه إعلانات لحملة القضاء على فيروس سى، كما أذاعوا الأغانى الوطنية.

ومن المقرر أن يشارك وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة فى الماراثون بالإضافة إلى نواب محافظ القاهرة وقيادات المحافظة.

وكشف محافظ القاهرة أن المارثون يأتى ضمن الحملة الدعائية لتعريف المواطنين بأهمية التفاعل مع حملة فيروس سى وإجراء الفحص.

وتبدأ الحملة فعاليتها بالقاهرة غدا، السبت، وتمتد لمدة 3 أشهر ضمن المرحلة الثانية والتى تشارك فيها 11 محافظة.

وأكد المحافظ أن جميع الأحياء بدأت حملة إعلامية على مواقعها الإلكترونية وصفحات رؤساء الأحياء وإعلانات الشوارع لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة فيروس سى فى الحفاظ على صحتهم وتعريفهم بأماكن عمل التحاليل والتى تقدم كل خدماتها بالمجان، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين فى كافة أنحاء العاصمة، مؤكداً توافر كافة أدوات اختبار فيروس سى وتحليل نسبة السكر بالدم وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.