أخبار مصر | تعرف على عقوبة المخالفين لتجديد بيانات بطاقات الرقم القومي.. والفئات المستثناه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على عقوبة المخالفين لتجديد بيانات بطاقات الرقم القومي.. والفئات المستثناه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت وزارة الداخلية المصرية، المواطنين الذين على وشك أن تنتهي بطاقاتهم سرعة تجديدها، وذلك لمن تغيرت بعض بياناتهم، من الزواج أو الطلاق، العمل أو إن كان ما يزال طالب، وتغيير محل الإقامة، كما قامت بالتشديد على تجديد البطاقة في حال انتهاء موعد تجديدها، بحد أقصى 3 شهور من انتهاء الفترة المحددة، وقامت الوزارة بوضع العديد من العقوبات للمخالفين.

وكان أهم أسباب القرارات الأخيرة من وزارة الداخلية والتشديد عليها هو تلاعب العديد من الأفراد بالبيانات وعدم تحديث بياناتهم لأغراض الغش أو التدليس، كما أن الحالة الاجتماعية وصلت نسبة التلاعب فيها لمستويات خطيرة مما كان داعيا على اتخاذ قرارات هامة والتشديد عليها لإلزام المواطنين.

أدت العديد من الأسباب إلى ضرورة تحديث البيانات، وكان للعمليات الإرهابية بالدولة، واستغلال عدم معرفة المكان، وعدم تغيير محل الإقامة بالبطاقة لعدم وضوح العديد من البيانات عن المواطنين المشاركين في العمليات، ويأتي تشديد الوزارة في إطار المكاشفة والتطوير والتزام المواطن تجاه الدولة وعدم الغش أو التدليس في البيانات مما قد يضر بالفرد والمجتمع.

خطوات استخراج البطاقة الشخصية

2 - الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومى.

3- اختيار نوع البطاقة التي سيتم استخراجها “تجديد ، بدل فاقد ، أول مرة ، تغيير بيانات”، وكتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان.

وفيما يلي عقوبات المخالفين لتجديد بيانات بطاقات الرقم القومي.

100 جنيه غرامة عن التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ 16 سنة و6 شهور، ويتم دفعها عند عمل البطاقة الشخصية الأولى.

100 جنيه غرامة عن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها.

50 جنيه غرامة عن عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار.

50 جنيه غرامة عن عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن.

50 جنيه غرامة عن عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة.

تكون فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مستثنين من الغرامات السابقة.