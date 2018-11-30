شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 30 نوفمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واجادوجو.. تشارك رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ضمن وفد رسمي يمثل مصر، في فعاليات الدورة الـ 7 للمؤتمر الوزاري حول (دور المرأة في التنمية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي) في واجادوجو بدولة بوركينا فاسو.

القاهرة.. ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، بالتعاون مع (كايرورانرز) والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، في السابعة صباحا، أول سباق جري رسمي للسيدات والبنات بمصر، في إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك بمنطقة مصر الجديدة.

بيونس آيرس.. تنطلق أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تمثّل بلادهم أربعة أخماس إنتاج الاقتصاد العالمي، على مدى يومين في العاصمة الأرجنتينية، لإجراء نقاش حول سبل ضمان (التنمية العادلة والمستدامة).

القاهرة.. تنظم وزارة الشباب والرياضة، في السابعة صباحا، ماراثون دراجات لتلاميذ المدارس بمنطقة الجزيرة، بمشاركة 500 طالب من المدارس .

لواندا.. تنطلق مباريات الدور الثاني للمجموعة الأولى في الدور النهائي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة بالصين، بمشاركة 6 منتخبات هي تونس والكاميرون ومصر والمغرب وأنجولا وتشاد، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره التشادي، كما تلعب تونس مع المغرب، وأنجولا مع الكاميرون.

أكرا.. تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعا مهما في العاصمة الغانية، لبحث العديد من الملفات الهامة، أبرزها مناقشة ملف استضافة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر انطلاقها في شهر يونيو القادم.