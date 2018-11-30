شكرا لقرائتكم خبر عن "الصيادلة" تدعو جموع أعضاءها لحضور الجمعية العمومية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النقابة العامة لصيادلة مصر، جموع الصيادلة لحضور الجمعية العمومية العادية تحت شعار "قرار مهنتك في ايدك" غدًا، الجمعة، بمقر الأزبكية الساعة 2 ظهرًا وذلك لمناقشة ميزانية عام 2017، والنظر في القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وأكد الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، فى بيان، أن الجمعية العمومية غدا ستعقد فى موعدها، ولم يتم إلغاؤها.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية التى ستتولى تأمين الحضور والمقر من الخارج، كما تم الاتفاق مع شركة أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل، مشددًا على أنه لن يسمح بدخول مثيرى الشغب أو البلطجية أو من صدرت ضدهم قرارات تأديبية لحضور الجمعية العمومية.

وأوضح أنه تم تجهيز المكان بشاشات عرض كبيرة ووضع أكثر من 750 مقعد "كرسى" بمعدل 250 كرسي فى كل دور خارج القاعة لاستيعاب الحضور.

كان النقيب العام للصيادلة قد أطلق اسم الصيدلى أحمد طه، على الجمعية العمومية التى تنعقد غدا، وسوف يتم تكريم أسرته.