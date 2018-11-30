شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يضبط 20 هاربًا من أحكام متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية، حيث تم ضبط 20 شخصًا هاربًا من أحكام متنوعة.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار الأشهر الماضية، فى تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.