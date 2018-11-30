شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء 14 إرهابيًا صادر بحقهم أحكام غيابية بقضية "اغتيال النائب العام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 41 شهرًا على واقعة اغتيال نائب عام مصر الشهيد "هشام بركات"، سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى القضية، بعد الحكم بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف أحكام 41 متهمًا آخرين، ويوجد 14 متهمًا هاربين فى القضية صدر ضدهم أحكام غيابية من بينهم 13 متهمًا محكوم عليهم بالإعدام من محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد.

والمتهمون الصادر بحقهم أحكام غيابية هم: أحمد محمد عبد الرحمن، محمد جمال حشمت، محمد محمود فتحى، كارم السيد أحمد، يحيى السيد موسى، قدرى محمد فهمى، صلاح الدين خالد صلاح الدين، على السيد احمد بطيخ، معاز محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود، كما ضمت الأسماء، محمد عبد الحفيظ أحمد، السيد عبد الحميد الصيفى، على مصطفى على، مصطفى محمد أحمد.

جدير بالذكر أن عدد المتهمين الهروب فى القضية 16 متهمًا من بينهم متهم متوفى وهو محمد محمد كمال رقم 5 بأمر الإحالة، ومتهم قام بإعادة إجراءات على حكم سجنه وهو المتهم بسطاوى غريب رقم 67 بأمر الإحالة.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.