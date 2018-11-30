شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس عن فستان رانيا يوسف:"صحونى لما فلسطين تبقى دولة و الأهلى ياخد الدورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس، من كثرة التغريدات حول فستان الفنانة رانيا يوسف، والذى أشبه بالمايوه، حيث ظهرت به خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40 .

وقال نجيب ساويرس:"مكانش فستان ده .. بتاع رانيا يوسف خلاص التايم لاينً اتحجز .. صحونى لما فلسطين تبقى دولة و ترامب يتصالح مع الصين و كوريا الشمالية... و الأهلى ياخد الدورى".

وكانت قد فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بإطلالة جديدة و غريبة فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، حيث ارتدت فستان أشبه بالمايوه الكات وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره.