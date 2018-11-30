شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان": قانون الفتوى أصبح ضرورة لمواجهة الفتاوى الضالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن صدور الفتوى من غير المختصين أصبحت أزمة كبرى تواجه البلاد، وذلك لأن هناك من يروج للفتاوى الضالة والشاذة بين الحين والآخر، وأصبح وجود قانون تنظيم الفتوى العامة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لما يحدث فى فوضى انتشار الفتاوى فى الفترة الأخيرة.

وأضاف أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، بين الحين والآخر تنتشر فتوى تثير جدل فى الساحة، ورغم صدور قوائم الإفتاء مؤخرا إلا أنها لم تضبط الأمر بشكل كبير، وما زالت تروج الفتاوى من التيارات الإسلامية وأيضًا من المنتمين للأزهر ولكنهم مثيرون للجدل بشكل كبير، فأصبح الأمر يحتاج إلى ضوابط قانون تنظيم الفتوى بشكل كبير لمحاسبة كل المخالفين فى هذا الأمر.