أخبار مصر | "هدفها القتل والتدمير".. برلمانيون يطالبون بحظر لعبة "Pubg" في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هدفها القتل والتدمير".. برلمانيون يطالبون بحظر لعبة "Pubg" في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت لعبة PUPG أو "بابجي" المنتشرة بكثرة على أجهزة الأندرويد، غضب العديد من أعضاء مجلس النواب، وتحديدًا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما تحتويه اللعبه من عنف وقتل، فهي عبارة عن معارك متعددة يشارك فيها لاعبون مختلفون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وفي كل مباراة يهبط 100 لاعب إلى خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ومن ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو من الموت شخص واحد أو فريق واحد ليكون هو الفائز بالمباراة، مطالبين بحظرها في مصر.

في هذا السياق أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب، وصاحب دعوة حذف لعبة pubg، أنها من الألعاب الخطيرة جدًا.



وأضاف "بدوي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أنها لعبة في منتهى الخطورة، ونفس فكرة لعبة الحوت الأزرق بل أشد خطورة، متابعًا: "تحث الشباب على ارتكاب الجرائم".

وأوضح أنها تجذب الشباب من عمر 3 إعدادي لـ3 ثانوي، وتعلم الشباب العنف، مشيرًا إلى أنه طلب رسميًا من جهاز تنظيم الاتصالات مواجهة هذه اللعبة.