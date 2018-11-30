شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أكثر من 21 ألف راكب من مطار القاهرة على متن 191 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران منفردة 104 رحلات دولية وداخلية وتجارية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وكان من ضمنها 26 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى ليوم الخميس انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية، تنفيذًا لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.

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