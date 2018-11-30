شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أول ماراثون رسمى للفتيات بمصر الجديدة للدعوة للقضاء على العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الماراثون يهدف إلى توجيه رسالة إلى العالم أجمع وإلى المجتمع المصرى بضرورة الاتحاد سويا من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ، والتأكيد على أن الدولة المصرية تدعم ذلك وفقا لما جاء في الدستور ، الى جانب تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة ،ونشر ثقافة سباقات المارثون للسيدات . يتضمن الماراثون سباق لمسافة 8 كم للفتيات والسيدات يتبعه سباق العائلات لمسافة 2 كم بمشاركة أفراد العائلة وسيقام عقب السباق حفل موسيقي لفرق على دام، الميناء سحر الزغبي و ياسمين زكى يأتى السباق فى إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المراة ،ويهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء و الفتيات.

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