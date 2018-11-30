أخبار مصر | اليوم.. الشعبة المدنية بالمهندسين تكرم عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الشعبة المدنية بالمهندسين تكرم عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الشعبة المدنية بنقابة المهندسين، اليوم الجمعة، "يوم تفوق المهندس المدني" للسنة الخامسة على التوالي، وذلك في الساعة الخامسة مساءًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور مهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويحضر الفاعلية عدد من الوزراء وعمداء واساتذة الجامعات، ومن المقرر تكريم عدد من رواد الهندسة المدنية من الذين لهم اسهامات هندسية ووطنية ودولية، منهم اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف على عدد من المشاريع الوطنية، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه.

كما تكرم الشعبة اسم الراحل الدكتور كمال نصيف غالى، الذى ادخل التصميم الحدى فى كود تصميم وتنفيذ المنشات الخرسانية عام (1989) وله العديد من المؤلفات والأبحاث لتطبيق نظم التنفيذ الحديثة في المنشآت الخرسانية، والدكتورة تهانى فهيم يوسف، أول سيدة عميد لكلية هندسة بالجامعات المصرية.

بالإضافة إلى تكريم اسم الراحل الدكتور مهندس أحمد النمر، الذى قام بتصميم والاشراف على تصميم قناة Ofene-Deckebecken في ألمانيا والتصميم والإشراف على تبطين قناة النوبارية المركزية. واللواء مهندس أمير سيد أحمد حسن الذى كان رئيسًا لمجموعة العمل التى قامت عام 2014 بالانتهاء من إعداد مكونات الخطة القومية للطرق بمصر بمراحلها الثلاث 8500 كم، والدكتور مهندس شاكر أحمد البحيرى، صاحب المؤلفات الهندسية البارزة، والأستاذ الدكتور مهندس حسين عباس، أمين عام منتدى الهندسة الإستشارية، ورئيس اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ الأنفاق والمنشآت تحت الأرض، واسم الراحل المهندس عثمان محرم، شيخ المهندسين المصريين ومؤسس نقابة المهندسين المصرية.

بجانب تكريم عدد اخر من رواد الهندسة المدنية فى مصر.